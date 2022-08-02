رصد سفينتين عسكريتين صينيتين قبالة جزيرة لانيو التايوانية

قال مصدر عسكري إنه قد تم رصد سفينتين حربيتين صينيتين، وهما عبارة عن مدمرة صاروخية وفرقاطة، في المياه الدولية الواقعة قبالة ساحل جزيرة لانيو شرقي تايوان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وشوهدت المدمرة، التي رافقتها الفرقاطة، على بعد 45 ميلا بحريا جنوب شرق جزيرة لانيو عند الساعة الرابعة صباحا تقريبا (بالتوقيت المحلي)، بحسب ما قاله مسؤول عسكري طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي إن إيه).

وقال المسؤول إن سفن الاستطلاع التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالإضافة إلى مدمرات الصواريخ والفرقاطات، كانت تجوب المياه الواقعة جنوب شرق مقاطعة هوالين التايوانية وجزيرة لانيو خلال اليومين الماضيين.

ولم ترد وزارة الدفاع الوطني بشكل مباشر اليوم الثلاثاء، على أسئلة متعلقة بالسفن الصينية التي أفادت تقارير بأنها شوهدت بالقرب من تايوان، باستثناء قولها إن الجيش التايواني يراقب باستمرار الأنشطة البحرية التي تقوم بها الصين في المياه المحيطة بتايوان.