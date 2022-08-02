أحمد ناجي: الشناوي سيحظى بثقة فيتوريا رغم تألق عواد

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، أن الدوري المصري يمتلك عددًا مميزًا من الحراس الجيدين في الفترة الحالية.

وقال ناجي في مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي" على إذاعة القاهرة الكبرى: "هبوط المستوى في الوقت الحالي، شئ طبيعي في ظل المنافسة القوية بالمسابقة".

وأضاف: "الحراس تحتاج تعامل نفسي وذهني على أعلى مستوى، وهو رسم بياني متساوي مع المستوى الفني، ولا بد من التعامل النفسي مع الحارس في وجود أي مشكلة".

وواصل: "بعض المدربين تغفل هذا الأمر وتتعامل بشكل نفسي طوال الموسم، ولكن الأمر أشبه بالرسمم البياني سواء فنيًا أو ذهنيًا أو بدنيًا".

وفي سياق متصل، أكد مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق أن روي فيتوريا، المدير الفني الجديد للفراعنة سوف يتعامل مع الحراس الحاليين بأثر رجعي.

وتابع: "فيتوريا سوف يتابع مباريات سابقة للحراس وأعتقد أن محمد الشناوي سوف يكسب ثقته رغم تألق محمد عواد حارس الزمالك هذا الموسم".

وأكمل: "حزين على ما وصل إليه محمد أبو جبل، ويجب عليه التركيز في الفترة المقبلة من أجل العودة إلى مستواه الفني، والزمالك يحتاج خدماته لدعم عواد".

وأتم ناجي قائلًا: "سيراميكا كليوباترا يسير بشكل جيد رغم العواقب التي تواجهنا، ونتواجد مع النادي لمدة موسم ونصف ومستمرين في الموسم الجديد".