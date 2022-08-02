اليابان تسجل أكثر من 211 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 211 ألفا و58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت حكومة العاصمة اليابانية اليوم 30 ألفا و842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع بواقع 8884 حالة مقارنة بأمس الاثنين.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض حادة في طوكيو، بلغ 34 شخصا، بارتفاع بواقع خمسة مقارنة بأمس الاثنين، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة. وبلغ العدد على الصعيد الوطني 464 شخصا، بارتفاع بواقع 36 حالة مقارنة بأمس الاثنين.

وسجلت اليابان 143 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في اليابان 12 مليونا و779 ألفا و171 حالة، والوفاة 32 ألفا و609 حالات، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.