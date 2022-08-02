لجنة من مديرية صحة المنوفية تجري جولة على المستشفيات لمتابعة تقديم الخدمة الطبية

شنت لجنة من مديرية الصحة بمحافظة المنوفية برئاسة الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، حملة على مستشفيات السادات المركزي وزاوية الناعورة والشهداء المركزي؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على مدى جاهزية جميع الأقسام بكل مستشفى والوقوف على آخر المستجدات كلٍ على حده.



ورافق وكيل المديرية، في جولته الدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية، بالإضافة إلى فرق إشراف من جميع القطاعات الفنية بالمديرية (العلاجي، الوقائي، الجودة، مكافحة العدوى، السلامة والصحة المهنية، إدارة الأغذية، الصيانة ، مالي وإداري، صيدلة) .



وتفقدت اللجنة أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والداخلي والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ للتأكد من مدى رضاء المرضى عن تلك الخدمات، والتأكد من تقدمها وفقاً لمعايير الجودة في أمن وسلامة المرضى.



وفي نفس السياق، أجرت الدكتورة نهى سمري مدير إدارة المعامل، جولة تفقدية بنفس المستشفيات بمركز ومدينة الشهداء، بحضور الدكتور جمال رشاد مدير مستشفى زاوية الناعورة، وبمشاركة الدكتور عبد العزيز جمعة مدير مستشفى الشهداء المركزي، والأطقم الطبية المعاونة ومسئولي الطب العلاجي بالمديرية، وإدارة الشهداء الطبية وفرق إشراف أيضاً من كافة القطاعات الطبية والفنية بالمديرية (علاجي، وقائي، صيدلة، معامل، الجودة، مكافحة عدوى، سلامة وصحة مهنية، إدارة الأغذية، الصيانة، مالي وإداري).



وتم خلالها تفقد وحدة الغسيل الكلوي، وما تم بها من أعمال رفع الكفاءة وزيادة عدد الأسِرَّة، كذلك تفقد العيادات الخارجية والاستقبال، وتفقد أحوال المرضى ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.



واطمأنت اللجنة من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية لاسيما أدوية بروتوكول فيروس كورونا استعدادًا لمواجهة الموجة الجديدة من الفيروس، بالإضافة إلى توافر أرصدة كافية من أكياس الدم بجميع فصائله ومشتقاته والتأكد من الالتزام بمعايير مكافحة العدوى ومعايير الجودة في تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية بكل مستشفى.



كما تفقدت اللجنة أعمال السلامة و الصحة المهنية حفاظا على أمن وسلامة العاملين بكل مستشفى وسلامة المرضى وذويهم.



وفي ختام تلك الجولات التفقدية تم مناقشة السلبيات مع الأطقم المقدمة للخدمة بكل مستشفى على حده لاتخاذ اللازم نحو تلافيها للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.