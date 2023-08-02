أعرب المنتج طارق الجنايني، عن سعادته بتأسيس اتحاد منتجي مصر، والذي ضم في اجتماعه الأول مجموعة من أكبر شركات الإنتاج في مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، إن تأسيس اتحاد لتنظيم الصناعة في مصر، خطوة تأخرت عشرات السنوات، مشددًا على الأهمية البالغة الإنتاج الفني.

ولفت إلى أن الإنتاج الفني له علاقة بالمجتمع وتشكيل وجدانه، كما أنه يدر عائدًا ماديًا بعملة تحتاجها الدولة، قائلًا إن اتحاد منتجي مصر سيضطلع بدور تنظيمي مهم جدًا.

وذكر أن الاتحاد يضم أكبر شركات إنتاجية مصرية في العالم العربي، مضيفًا: «ينظم العملية الإنتاجية من حيث الماديات، وكذلك الحفاظ على جودة المنتج المصري؛ التي ارتفعت بصورة كبيرة، خلال الفترة الأخيرة».

وذكر أن المنتج المصري مازال الأكثر طلبًا على مستوى العالم العربي، معقبًا: «هذه مكتسبات نريد البناء عليها من الآن، والاتحاد يساعدنا على الاستفادة من كل الموجودين في الصناعة، وتنظيم الأمور بصورة أكثر احترافية».

وعُقد الاجتماع التأسيسي لإطلاق اتحاد منتجي مصر، اليوم الأربعاء، والذي ضم في اجتماعه الأول مجموعة من أكبر شركات الإنتاج في مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء ذلك ‏‎في إطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، وحرصًا على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية، واستمرار تطويرها والارتقاء بها؛ بما يليق بمكانة الفن المصري، ودوره المؤثر في كل أرجاء الوطن العربي.