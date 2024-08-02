ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية، نقلا عن متحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن السلطة الفلسطينية أكدت استعداداها لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، وأنها قدمت خططها للمشاركة في اليوم التالي للحرب، لكن رفض إسرائيل هو العائق الوحيد.

وأوضح المتحدث أن "السلطة أكدت استعدادها لإدارة غزة بعد الحرب بتوافق فلسطيني".

وأضاف أن "السلطة قدمت خططها للمشاركة باليوم التالي في غزة والعائق الوحيد هو رفض إسرائيل"، مؤكدا: "سنواصل السعي مع الفصائل للوصول لتوافق وطني تحت أساس برنامج منظمة التحرير".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب الحرب على القطاع متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.