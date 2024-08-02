ميقاتي يؤكد حق لبنان في الدفاع عن أرضه وسيادته بكل الوسائل

نقلت شبكة الجزيرة" الإخبارية، عن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، تأكيده حق بلاده في الدفاع عن نفسها في مواجهة التصعيد الإسرائيلي.

وقال ميقاتي: "في مواجهة التصعيد الإسرائيلي لا يسعنا سوى التأكيد على حق لبنان في الدفاع عن أرضه وسيادته بكل الوسائل".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن خطوط لوت الجوية البولندية ألغت 8 رحلات جوية إلى لبنان وإسرائيل بعد تحليل الوضع الأمني في المنطقة.

وذكرت "الجزيرة" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت بلدة رب ثلاثين جنوبي لبنان. وفي الأثناء، أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف موقع الضهيرة الإسرائيلي بالمدفعية وحقق إصابة مباشرة.

وأمس الخميس، توعّد أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، بـ"رد حقيقي ومدروس جدا" على اغتيال شكر، مؤكدا أن الرد سيكون مختلفًا عن سياق العمليات العسكرية؛ إسنادا لقطاع غزة.

وقال نصر الله: "جبهة المقاومة تُقاتل بغضب وعقل وبشجاعة وحكمة وتملك القدرة، ونحن الذين نمشي ونختار، واخترنا الرد، وعلى العدوّ أن ينتظر"، مشيرا إلى أن "القرار في يد الميدان، ونبحث عن رد حقيقي ومدروس جدا وليس عن رد شكلي".

وقال: "المقاومة في فلسطين لن تستسلم، وهذا موقف حماس بعد استشهاد القائد هنية، ولا استسلام في كلّ جبهات المقاومة.

على من يريد تجنيب المنطقة ما هو أسوأ وأكبر، عليهم إلزام إسرائيل بوقف العدوان على غزّة".