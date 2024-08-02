مفوضة الشئون الداخلية بالاتحاد الأوروبي تعرب عن مخاوفها بشأن قاعدة تأشيرة المجر الجديدة

أعربت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، عن مخاوفها بشأن قاعدة تأشيرة المجر الجديدة للعمال الأجانب من روسيا وبيلاروس.

وكتبت يوهانسون، في خطاب إلى وزير الداخلية المجري، ساندور بنتر، شاركته على منصة التواصل الاجتماعي، إكس، إنه يجب ضمان أن يخضع "المواطنون الروس، الذين قد يمارسون أعمال تجسس أو يشكلون تهديدات أمنية أخرى، لأعلى مستوى من التدقيق".

وكتبت يوهانسون أن هذا المخطط يهدد بتقويض حماية منطقة شنجن للسفر بدون جوازات سفر في أوروبا ودعت الحكومة المجرية إلى ايضاح موقفها .

وكانت المجر تطبق في السابق نظام تأشيرة خاصة للعمال الأجانب من أوكرانيا وصربيا. ووسعت بودابست القواعد في يوليو الماضي، لتشمل ثماني دول، بما في ذلك زوار من روسيا وبيلاروس.

وطبقا لأنظمة التأشيرات، يجوز للعمال الأجانب، البقاء لمدة عامين ثم تمديد إقامتهم لمدة ثلاث سنوات، في المرة الواحدة، بقدر ما يرغبون.