بايدن: استشهاد هنية لا يساعد في التوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن "استشهاد (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) إسماعيل هنية لا يساعد في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وقال بايدن: "أشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المتوتر في الشرق الأوسط"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح بايدن أنه أجرى محادثة مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من يوم أمس الخميس.

من جانبه، قال البيت الأبيض إن بايدن ناقش في الاتصال الهاتفي مع نتنياهوعمليات نشر عسكري دفاعي أميركي جديدة لدعم إسرائيل ضد تهديدات مثل الصواريخ والطائرات بدون طيار.

كما ناقش الاثنان التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، وأكد بايدن خلال الاتصال التزامه بأمن إسرائيل ضد جميع التهديدات القادمة من إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، عزم بلاده اتخاذ أي إجراء لازم للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها، على خلفية اغتيال في طهران.

جاء ذلك في رسائل وجّهها الوزير إلى مسؤولين وجهات دولية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وبحسب الوكالة، بعث باقري رسائل بصورة منفصلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي (سيراليون)، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

ووفق المصدر ذاته، فإن باقري طالب في رسائله بـ"التنديد بالعمل الإرهابي والعدواني الذي قام به الكيان الصهيوني (إسرائيل) في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية".