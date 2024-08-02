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تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة منتخب مصر الأولمبي مع باراجواي، في أولمبياد باريس، في لقاء يقام على ملعب مارسيليا.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، متصدرًا للمجموعة الثالثة بـ 7 نقاط، بينما تأهلت باراجواي وصيفة للمجموعة الرابعة.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي

حراسة المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبدالمجيد، أحمد نبيل كوكا.

في خط الوسط: محمد شحاتة، محمود صابر، محمد النني.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.

ويجلس على دكة البدلاء: علي الجابري - محمد طارق - زياد كمال - كريم الدبيس - أحمد عاطف قطة - مصطفى سعد ميسي - بلال مظهر.