محافظ الدقهلية: بدء التشغيل التجريبي لمشروع فصل وجمع المخلفات من المصدر بمنطقة مبارك بالمنصورة

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن متابعة بدء التشغيل التجريبي لمشروع فصل وجمع المخلفات من المصدر، والذي انطلق بمنطقة مبارك بمدينة المنصورة (منطقة حضرية)، وذلك في إطار خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة، والهادفة إلى رفع الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتنمية.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يمثل محاولة لإشراك المجتمع المحلي، وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات، بما يتوافق مع خطط الدولة للتنمية، ويعزز من دمج القطاع غير الرسمي، في إطار تجربة تسعى لتحسين وتطوير نظم الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات، والتوجه نحو اقتصاد دائري قادر على جذب الاستثمارات وفق خطط تشغيل مناسبة، وذلك في ظل اهتمام الدولة المتزايد بالقضايا البيئية العالمية.

وأكد المحافظ أنه من المقرر، عقب الانتهاء من المرحلة التجريبية بالقطاع المحدد، التوسع تدريجياً ليشمل المشروع كامل منطقة مبارك، ثم تعميمه على باقي مراكز ومدن المحافظة، ضمن حملة التوعية والتواصل المجتمعي تحت شعار: "نظافة محافظتنا... أكيد مسؤوليتنا"، لنشر ثقافة الحفاظ على المظهر الحضاري وإلقاء المخلفات في أماكنها المخصصة.

وكلف المحافظ، محمد حمص، مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع المكتب الاستشاري RWA، استشاري مشروع "كتشنر"، ضمن برنامج تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، وذلك لبدء خطوات المشروع، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

وقد بدأ تنفيذ المشروع على مرحلتين، تشملان الشوارع من شارع محمد الغزالي وحتى شارع الهدى، في إطار تطوير منظومة الجمع بمنطقة مبارك بحي غرب المنصورة. وتم توفير سيارة جمع منتظمة تمر يوميًا في توقيت محدد أمام العقارات، ويتم توعية المواطنين بأهمية فصل المخلفات من المصدر في كيسين (جاف / رطب).

وتتواصل حملات التوعية من خلال فرق الشباب المتطوعين ومسؤولي إدارات المخلفات الصلبة بالمراكز، حيث يتم العمل هذا الأسبوع في 10 شوارع داخل المنطقة المحددة، لحث المواطنين على الالتزام بفصل المخلفات وتسليمها لمقدمي الخدمة، وقياس مدى استجابتهم وفاعلية التجربة.