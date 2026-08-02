محافظ البحيرة تتفقد تطوير مصرف ثروت بأبو المطامير وتحويله إلى متنزه حضاري

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أعمال مشروع تغطية مصرف ثروت بمدينة أبو المطامير، والذي تم تحويله إلى متنزه حضاري يضم مساحات خضراء وأماكن للجلوس ومناطق انتظار، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستغلال المساحات غير المستغلة وتحسين المظهر الحضاري وتوفير متنفس ترفيهي للمواطنين.

وجاء ذلك خلال جولة ميدانية أجرتها المحافظ بمركز أبو المطامير لمتابعة سير تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

واطلعت المحافظ، على مكونات المشروع، الذي نُفذ من خلال بروتوكول تعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير وشركة الصرف الصحي، حيث شملت الأعمال تغطية مصرف ثروت وإنشاء متنزه أعلى الجزء المغطى على مرحلتين؛ الأولى بطول 700 متر، والثانية بطول 1.2 كيلومتر، بعرض يتراوح بين 15 و25 مترًا.

وخلال الجولة، التقت المحافظ، بعدد من المواطنين والأسر المتواجدين بالمتنزه، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشروع، مؤكدين أنه وفر متنفسًا حضاريًا ومكانًا مناسبًا للتنزه وقضاء أوقاتهم مع أسرهم، مشيدين بجهود المحافظة في تنفيذ مشروعات تسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر العام للمدينة.

وأكدت استمرار المحافظة في تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين جودة الحياة، وتعظيم الاستفادة من الأصول والمساحات غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات خدمية وترفيهية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.