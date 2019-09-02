بومبيو يصل إلى بروكسل لإجراء محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي

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أكدت السفارة الأمريكية في العاصمة البلجيكية بروكسل، وصول مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن برنامج بومبيو أولا عقد لقاء مع أورزولا فون دير لاين الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية.

ومن المنتظر أن يجري بومبيو غدا الثلاثاء محادثات مع ينس ستولتنبرج، أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي وجوزيب بوريل، المسؤول المقبل للعلاقات الخارجية بالإضافة إلى شارل ميشيل الرئيس المقبل للاتحاد الأوروبي.

وتأثرت العلاقات القوية على مدار طويل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصراعات دبلوماسية منها التهديد بفرض عقوبات جمركية على واردات أمريكا من السيارات الأوروبية واختلاف وجهات النظر بشأن ملف إيران وسياسة المناخ.