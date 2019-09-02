فايلر يتحدث عن طلبه من جماهير الأهلي وتدريبه لتريزيجيه و«فأل الخير»

أكد رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي أن أسلوب اللعب يعتمد على اللاعبين المتاحين وليس نوعية المدرب، مُشيرًا إلى أنه ليس لديه مثل أعلى في عالم التدريب.

وقال فايلر في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام :"ليس لي مثل أعلى، لقد عملت مع مدربين كثر، وأنتمنى أن أكون قد استفدت كثيرًا وأكون متكاملًا كمدرب ومن الممكن أن أتعلم من كل شخص شيئًا".

وأضاف :"عامل الوقت قبل مباراة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا؟ هذا هو المتاح الآن، والوقت المتبقي لنا قبل أول مباراة هو 11 يومًا، وسيكون يوم عيد ميلادي، لعل ذلك يكون فأل خير، وأقدر أقدم نفسي بشكل جميل".

وواصل :"كل الذي أطبه من جماهير الأهلي الدعم الكبير، نحن سعداء بأننا سنتعامل مع جماهير مثل جماهير الأهلي".

وأتم رينيه فايلر تصريحاته قائلًا :"لقد عملت مع محمود حسن تريزيجيه في أندرلخت، وكان لاعب صغيرًا وفي أول تجربة لي في أوروبا، وأعلم أن لاعبي مصر لديهم الموهبة وعلى مستوى عالي".