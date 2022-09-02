 جازبروم تعلن استمرار توقف تدفق الغاز عبر خط نورد ستريم 1 - بوابة الشروق
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جازبروم تعلن استمرار توقف تدفق الغاز عبر خط نورد ستريم 1

موسكو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 8:44 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 8:44 م
أعلنت شركة جازبروم الروسية الحكومية العملاقة للنفط والغاز، اليوم الجمعة، إن تدفقات الغاز الروسية عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا، ستظل متوقفة إلى ما بعد يوم السبت بعد رصد تسرب للغاز.

وقالت جازبروم إنه تم اكتشاف التسرب في محطة بورتوفايا لضغط الغاز، وأن الإمدادات ستظل متوقفة، إلى أن يتم حل ذلك.

ووفقا للشركة، تم رصد التسرب خلال أعمال صيانة جرت بالمحطة، بالتعاون مع خبراء من شركة سيمنس انرجي الألمانية.

كانت جازبروم قد أعلنت في 19 أغسطس أنها ستوقف التدفقات في الفترة بين يوم الأربعاء 31 أغسطس وحتى اليوم الجمعة 2 سبتمبر؛ لإجراء صيانة روتينية.

وبدأت جازبروم اعتبارا من يونيو تقليص إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب. وقبل أن يتم وقف التدفقات بشكل كامل، كانت تبلغ حوالي 20% من قدرة الخط الاستيعابية.

ويصر مسؤولون ألمان مرارا وتكرارا على أن خنق الإمدادات هو محاولة من جانب موسكو لمعاقبة برلين على موقفها في الحرب الأوكرانية ولفرض عقوبات على روسيا.

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