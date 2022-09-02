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مصر
حماة الوطن يكرم أوائل المرحلة الثانوية بحضور وزير التعليم
إدارة الحوار الوطني: توافقنا على عدد من القضايا التي تهم المواطن المصري في المحور الاقتصادي
وزير الطيران المدني يبحث مع اللجنة النقابية بالوزارة سبل تطوير أداء العاملين
الآثار تطلق حملات تحت عنوان تعرف على كنز في محافظتك
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جازبروم تعلن استمرار توقف تدفق الغاز عبر خط نورد ستريم 1
روسيا تعلن استعدادها تصدير 30 مليون طن من الحبوب بنهاية العام
قفزة كبيرة في أسعار صرف الدولار الأمريكي بلبنان وزيادات بجدول تسعير الوقود
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الزمالك عن مواجهة الهلال: تاريخ من المواجهات المثيرة مع الأشقاء
التعادل يحسم موقعة الوداد و الفتح الرباطي في الدوري المغربي
توخيل: الجميع يتحمل النتائج السلبية الأخيرة لتشيلسي.. نحن بحاجة لإحداث تغيير
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فن
مهرجان القاهرة السينمائي ينعي المخرج علي عبد الخالق
الجزويت ينعي المخرج على عبد الخالق
محمد إمام: فيلم عمهم حقق 50 مليون جنيه إيرادات
مهرجان الإسكندرية السينمائي ينعي المخرج علي عبد الخالق
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2 سبتمبر.. نشرة الشروق الاقتصادية: أسعار الغذاء تتراجع عالميا إلى ما قبل الأزمة الأوكرانية الروسية
اليابان: مصر المُصدر الأول للفراولة المجمدة إلينا.. شكرا على الفراولة اللذيذة
خبير سياحي: قرار الاتحاد الأوروبي بالتشديد على التأشيرات السياحية للروس في صالح مصر
حوادث وقضايا
ضبط شخص لإدارته شركة سياحية بدون ترخيص في الجيزة
غرق شاب بترعة بالمحمودية
محافظ الشرقية يزور مصابي حادث القطار ويوجه بصرف تعويضات
التحقيق في العثور على جثة إداري بكنيسة داخل منزله في المنيا
تليفزيون
dmc تكشف عن برومو مسلسل..أعمل إيه..بطولة خالد الصاوي وصابرين
سنغزو العالم العربي.. كاظم الساهر يكشف تفاصيل جلسات العمل مع نزار قباني