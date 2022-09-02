رابطة الأندية: لا صحة لتأجيل انطلاق الموسم الجديد للدوري

شدد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على أن الموسم الجديد من الدوري الممتاز سينطلق في النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل دون تأجيل، مؤكدًا أنه لن يكون هناك ضغط مباريات لأي فريق.

وقال دياب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «Ten»: «ليس هناك تأجيل لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري، المسابقة ستبدأ في النصف الأول من أكتوبر المقبل، وتنتهي قبل يونيو المقبل، كي نتفادى أزمات اختيار الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، وفترات القيد، وكذلك كي تستفيد الأندية من محترفيها بشكل جيد، وتستطيع تسويق لاعبيها وبيعها لدوريات أخرى في فترات الانتقالات».

وأضاف: «الجدل حول اختيار الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية لم يكن في الموسم المنقضي فقط، وإنما كان في المواسم الثلاثة الماضية، طالما أن مواعيد المسابقة غير منتظمة سيظل هناك جدلًا».

وأكد: «لن يكون هناك ضغط مباريات في الموسم الجديد، الموسم المنقضي كان استثنائيًا، كانت هناك مباريات قارية عديدة للأندية والمنتخبات، وبالتالي التوقفات كانت كثيرة، ما أدى لضغط المباريات، لكن أعتقد أن هذا لن يكون موجودًا في الموسم الجديد».

وأوضح: «كانت هناك شكاوى من معظم الأندية بخصوص التحكيم، قد يكون هذا بسبب الضغوط على الحكام وتلاحم المواسم ما يمنعهم من الإعداد بشكل جيد، لكن نحن جمعيًا ندعم التحكيم، وأعتقد أن أداء الحكام تحسن بعد تعيين كلاتينبرج في الجولات الأخيرة من الدوري».

وأتم: «سنعلن خريطة واضحة للموسم قبل بداية الدوري، تشمل مواعيد وشكل البطولات المختلفة».