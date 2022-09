منتخب بلجيكا يواجه مصر وديا في نوفمبر

أعلن منتخب بلجيكا مواجهة مصر في مباراة ودية أخيرة قبل انطلاق كاس العالم بقطر 2022.

وكشف الحساب الرسمي للمنتخب البلجيكي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن مواجهة المنتخب المصري في 18 نوفمبر المقبل، مشيرًا أن المباراة سوف تُقام في الكويت.

وسبق للمنتخب الوطني أن تقابل مع نظيره البلجيكي في أربع مرات سابقة كانت آخر مواجهة قبل كأس العالم الأخير بروسيا 2018، في إطار استعداد كلاهما للمشاركة في المونديال.

ويتفوق المنتخب الوطني على نظيره البلجيكي في عدد مرات الفوز في اللقاءات الأربعة التي جمعت كلا المنتخبين، حيث فاز الفراعنة في ثلاثة وخسروا في مواجهة واحدة.

مباراة بلجيكا هى الودية الثالثة للمنتخب الوطني تحت قيادة مديره الفني الجديد البرتغالي روي فيتوريا بعد مواجهتي النيجر وليبيريا التي أعلن عنهما الجهاز الفني للفراعنة.

Our last game before the #WorldCup! 🇪🇬 #DEVILTIME



📅 Friday 18 November

🏟 Kuwait City

🕓 16:00 (BE) pic.twitter.com/lx1NyAgLhR