روسيا تستعد لاستئناف ضخ الغاز عبر خط نورد ستريم1

تستعد روسيا لاستئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط الأنابيب نورد ستريم1 بعد توقف استمر ثلاثة أيام، وهو ما هدأ الأسواق قليلا رغم استمرار المخاوف من توقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا خلال فصل الشتاء، حيث تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في تعاملات اليوم بنسبة 16%.

وتقول شركة جازبروم الروسية محتكرة تصدير الغاز الطبيعي الروسي إن توربينة واحدة هي التي تعمل في نقطة دخول خط نورد ستريم1 وتحتاج إلى الصيانة الفنية كل 1000 ساعة أي حوالي 42 يوما حتى يستمر الضخ عبر الخط. والمنتظر إجراء عملية الصيانة التالية للخط في منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقالت الحكومة الروسية إنه في ظل وجود توربينة واحدة تعمل على الخط، يصبح "سلامة الخط كله تحت التهديد"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الشركة المشغلة للخط إن طلبيات الشحن عبر الخط تشير إلى أنه من المتوقع استئناف تشغيله اعتبارا من الساعة الثانية من صباح الغد بتوقيت برلين، وبطاقة 20% من القدرة التشغيلية الطبيعية للخط، وهو نفس معدل التشغيل قبل توقفه للصيانة يوم 31 أغسطس المقبل.

كان ألكسندر نوفاك نائب رئيس وزراء روسيا قد أشار أمس إلى أن بلاده ملتزمة بجدول تشغيل خط نورد ستريم1 الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا مباشرة.

وتراجع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية في تعاملات ظهيرة اليوم بنسبة 12% إلى 90ر212 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل. ويتجه الغاز نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي للسعر على الإطلاق. كما تراجع الغاز الطبيعي البريطاني تسليم الشهر المقبل بنسبة 16% أيضا.

وفي ألمانيا تراجعت أسعار العقود الآجلة للكهرباء تسليم العام المقبل بنسبة 5ر3% خلال تعاملات اليوم، متخلية عن ارتفاعها في بداية التعاملات، على خلفية اتجاه المفوضية الأوروبية نحو اتخاذ إجراءات لخفض أسعار الكهرباء، بما في إجراءات تستهدف تقليل الطلب على الطاقة ووضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي.