زيلينسكي: إلغاء عمل وفد أوكرانيا في مجموعة الاتصال

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلغاء عمل الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال لحل الوضع في شرق أوكرانيا.

ووفقا لوثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية، وأوردتها قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم /الخميس/، "يلغى الاعتراف بالمرسوم الصادر عن رئيس أوكرانيا في عام 2020 بشأن وفد أوكرانيا في مجموعة الاتصال الثلاثية، ويعتبر غير صالح من تاريخ اليوم".

ويلغي مرسوم اليوم ستة مراسيم رئاسية من 2020-2021 بشأن عمل الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال وتكوين هذا الوفد.

يشار إلى أن هذا الوفد وبفضل و مجموعة الاتصال المكونة من ممثلين عن روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأوكرانيا، أجريت مفاوضات على مستويات مختلفة فيما يسمى بصيغة نورماندي (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا).