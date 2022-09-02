موسكو: الغرب يعرقل تزويد السوق العالمي بالغذاء

قال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، إن الأمريكيين والأوروبيين يعرقلون تزويد السوق العالمي بالغذاء.

وأضاف كينشاك -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الجمعة/-: أن "الأمريكيين والأوروبيين يعرقلون تزويد سوق الغذاء العالمي وانخفاض الأسعار، وفي الوقت نفسه يواصلون نشر أخبار زائفة في وسائل الإعلام مفادها أن روسيا أثارت جوع العالم".

ونوه بأن روسيا ستواصل تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها في مجال إمدادات الغذاء إلى أفريقيا والشرق الأوسط، على الرغم من القيود الغربية، مشيرا إلى أن التطبيع الكامل للوضع في هذا المجال يتطلب رفع كافة قيود النقل والتأمين المفروضة على التصدير الروسي وضمان المدفوعات الحرة.