أمريكا تحتجز طائرة مادورو بعد شهر واحد من انتخابات فنزويلا المثيرة للجدل

صادرت الولايات المتحدة طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد أن خلصت إلى أن شراءها وتشغيلها يمثلان انتهاكا للعقوبات الأمريكية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

واحتجزت الشرطة في جمهورية الدومينيكان طائرة مادورو وهي طراز داسو فالكون 900 إي إكس في وقت سابق من العام الجاري عندما هبطت في سانتو دومينجو.

وبحسب المستندات التي اطلعت عليها بلومبرج، طلبت محكمة مقاطعة فلوريدا فرض حظر على الطائرة في 22 مايو الماضي.

ونقلت بلومبرج عن وزارة العدل الأمريكية قولها إنه تم شراء الطائرة عن طريق شركة وهمية ثم تم تهريبها إلى خارج البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها ، إنه تبين أن الطائرة تعمل في انتهاك لقيود مراقبة الصادرات لصالح مادورو والمحيطين به .