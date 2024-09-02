الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته: الإصلاح القضائي سيحد من التأثير الإجرامي في المحاكم

قال الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في كلمة اليوم الأحد في مكسيكو سيتي، إن الإصلاح المقترح للنظام القضائي سيضمن عمل المحاكم لصالح شعب المكسيك وليس لخدمة الجريمة المنظمة.

وقال لوبيز أوبرادور للآلاف من أنصاره أمام القصر الرئاسي المكسيكي إن الاصلاح، الذي يقترح انتخاب قضاة المكسيك بدلا من تعيينهم، سيضمن أن يعمل نظام المحاكم على "إقامة العدل لصالح الجميع وألا تكون المحاكم في خدمة الجريمة المنظمة أو المجرمين الأغنياء.. القضاة سيكونون في خدمة الشعب".

وخلال خطاب حالة الاتحاد الذي استمر نحو ساعتين، أشاد الرئيس بإنجازات إدارته في خفض معدلات الجريمة والهجرة والطاقة ومشروعات البنية التحتية وتقليص الفقر، وذلك خلال ولايته التي استمرت ستة أعوام وتنتهي خلال الشهر الجاري، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع أن تواصل الرئيسة المنتخبة كلوديا شينباوم تنفيذ العديد من مقترحات الإصلاح الدستوري التي طرحا لوبيز أوبرادور بعد توليها السلطة في أول تشرين الأول/أكتوبر المقبل.