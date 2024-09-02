أوسيمين يوافق على الانتقال لـ جالاتا سراي

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وافق النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، على الانتقال لـ جالاتا سراي التركي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع فرض بعض الشروط على ناديه نابولي، حسبما أفاد تقرير صحفي.

قال فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»:" وافق فيكتور أوسيمين الآن على الانتقال لـ جالاتا سراي على سبيل الإعارة المباشرة".

أضاف:" لا يوجد شرط شراء، إعارة مباشرة مع طلب أوسيمين وضع شرط لفسخ التعاقد في يناير إذا أرادته أندية أوروبية كبرى".

تابع:" طلب أوسيمين تخفيض الشرط الجزائي في عقده مع نابولي من 130 مليون يورو حاليا إلى 75 مليون يورو كأولوية".

أوضح:" لقد اتفق نابولي وجالاتا سراي بالفعل على الإعارة براتب من 9 إلى 10 مليون يورو سيغطيه النادي التركي".

أتم:" لقد تم حجز رحلة الطيران والفحص الطبي، في انتظار الضوء الأخضر".

وكان فيكتور أوسيمين على رادار تشيلسي وأهلي جدة السعودي الأيام الماضية، لكن المقابل المادي الذي تقدم به تشيلسي لضم أوسيمين أعتبره النيجيري إهانة له ولتاريخه، لتفشل الصفقة، بينما انسحب أهلي جدة من السباق بعد المغالاة في المقابل المادي من أوسيمين.