خليل الحية يوضح تفاصيل بشأن الأسير الأمريكي هيرش جولدبرج بولين الذي عثر عليه مقتولا بغزة

كشف مسؤول ملف التفاوض في حركة "حماس" خليل الحية تفاصيل جديدة بشأن الأسير الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين الذي عثر عليه مع أسرى آخرين، مقتولين في أحد أنفاق رفح جنوبي قطاع غزة.



وفي تصريحات لقناة "الجزيرة"، قال خليل الحية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قال إن فيلادلفيا أهم من الأسرى وهو يضحي بملفهم لأنه لا يعنيه".

وأضاف "الحية": "قدمنا تطمينات لعائلة الأسير هيرش الذي يحمل الجنسية الأمريكية بتدخل من الجانب القطري.. وفقدنا الاتصال بالأسير هيرش وحراسه بعد تقديم فيديو يطمئن عائلته، ووجد اليوم بين القتلى".





وأردف: "نتنياهو رفض كل ما أبديناه من مرونة بشأن عدد أسرانا المفترض الإفراج عنهم يوميا ضمن الصفقة".

وتابع مسؤول ملف التفاوض في "حماس": "وافقنا في مايو على مقترح للوسطاء دعما للاتفاق وكان رد الاحتلال اقتحام رفح ومعبرها.. قبلنا وثيقة الاحتلال التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن وتبناها مجلس الأمن وقدمنا فقط استفسارات".

واستطرد: "رد نتنياهو على قبولنا الوثيقة التي قدمها الرئيس بايدن كان المرواغة ثم فرض شروط جديدة".

ويأتي ذلك في أعقاب العثور على جثث 6 أسرى إسرائيليين في نفق جنوبي قطاع غزة، وسط تقديرات إسرائيلية بأنهم قتلوا في اليومين الماضيين، علما بأنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن بعضهم في صفقة تبادل الأسرى المقترحة بين إسرائيل وحركة "حماس" وعطلتها الحكومة الإسرائيلية.

وأعلن جيش الإسرائيلي وجهاز أمن "الشاباك" العثور وإعادة جثث المختطفين الـ6 وهم: كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، وألكسندير لوبانوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو.

هذا وحمّلت "حماس" مسؤولية مقتل الرهائن الإسرائيليين لتل أبيب والرئيس الأمريكي جو بايدن في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، والتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.