تستعد قناة الوثائقية لعرض فيلم "الاتحاد.. سيد البلد"، خلال الفترة المقبلة، والذي يوثق المسيرة الحافلة لنادي الاتحاد السكندري، التي تتخطى قرنًا من الزمان منذ تأسيسه في بدايات القرن العشرين حتى الآن، والأدوار التاريخية والوطنية للنادي ومؤسسيه وجماهيره، في أوقات مختلفة وأحداث كبرى، سواء ضد الاستعمار البريطاني، أو خلال الحروب التي خاضتها الدولة المصرية.

ويستعرض الفيلم، أيضًا كواليس وأسرار البطولات والألقاب التى حققها النادي في لعبة كرة القدم - الأكثر جماهيرية- وألعاب رياضية أخرى، مثل "كرة السلة".

كما يتناول العلاقات التاريخية التي ربطت بين نادي الاتحاد وعمالقة الفن والغناء، أمثال سيد درويش، وأم كلثوم، وإسماعيل يس، وعبد الحليم حافظ.

ويشهد الفيلم، مشاركة عدد من نجوم نادي الاتحاد السكندري ورموزه من مختلف الأجيال والألعاب الرياضية.