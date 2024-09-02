عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بوقف إطلاق النار

شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في مظاهرة حاشدة في تل أبيب مساء اليوم الأحد للمطالبة بوقف إطلاق النار في حرب غزة، بعد أن أعلنت القوات الإسرائيلية أنها استعادت جثث ست رهائن من قطاع غزة.

وكان العديد من المتظاهرين يحملون الأعلام الإسرائيلية، وتم وضع ستة نعوش على منصة لإحياء ذكرى الرهائن القتلى.

وقام المتظاهرون أيضا بإغلاق طريق سريع مركزي في تل أبيب، كما خرج المتظاهرون إلى الشوارع في مدن إسرائيلية أخرى.

وطالب المتظاهرون الحكومة بسرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الـ101 رهينة المتبقية من غزة مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ودعا اتحاد العمال الإسرائيلي "الهستدروت" إلى إضراب عام غدا الاثنين لزيادة الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتأمين صفقة الرهائن.