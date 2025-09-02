سترلينج يرفض الأندية السعودية ويتمسك بالبقاء مع تشيلسي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن النجم الإنجليزي رحيم سترلينج رفض عدة عروض مغرية من أندية الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مفضلًا الاستمرار ضمن صفوف تشيلسي.

وذكرت شبكة «ذا أثليتك» أن أندية سعودية حاولت إغراء اللاعب بعقود مالية ضخمة، إلا أن سترلينج فضّل البقاء في لندن، رغم ابتعاده عن التواجد في التشكيل الأساسي للبلوز منذ عودته من الإعارة إلى أرسنال الموسم الماضي.

يُذكر أن سترلينج، صاحب الـ29 عامًا، انضم إلى تشيلسي في صيف 2022 قادمًا من مانشستر سيتي مقابل نحو 56 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم ينجح بعد في استعادة بريقه السابق مع "السيتيزنز".

ويرى متابعون أن قرار سترلينج بالبقاء قد يكون رغبته في القتال على مركزه مع تشيلسي، أو انتظار فرصة أخرى في أوروبا بدلًا من الرحيل المبكر إلى الخليج.