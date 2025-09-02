انطلاق الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية افتتاح اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 116، اليوم الثلاثاء، بحضور السفير الدكتور علي بن ابراهيم المالكي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، والسفير محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية - رئيس الدورة الحالية (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

و من جهته، قال السفير المالكي، إن الأمانة العامة للجامعة العربية حرصت بكافة قطاعاتها وإداراتها المعنية خلال الفترة الماضية على متابعة تنفيذ التكليفات المنوطة بها بموجب قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها العادية الخامسة بتاريخ 17 مايو الماضي في بغداد، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في دورته العادية 115.

وأضاف خلال كلمته: كما حرصت على التهيئة والإعداد المتميز لأعمال الدورة الحالية للمجلس وبالشكل الذي يُسهل دراسة وبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والذي تضمن ما يزيد على الثلاثين موضوعاً اقتصادياً واجتماعياً تم إدراج بعضها كبند دائم، وجاء إدراج البعض الآخر تنفيذاً لتكليف سابق من قبل القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والمجلس، فيما أدرجت موضوعات أخرى بناءاً على طلب الجهات المختصة في الدول الأعضاء.

وأكد أنه بعد دراسة اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية على مدار اليومين الماضيين هذه الموضوعات، أعدت بشأنها مشاريع القرارات المعروضة أمام المجلس، لاتخاذ ما هو مناسب.

كما أشار إلى أن كل من اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية قد ناقشتا خلال اليومين الماضيين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المجلس أعدت بشأنها مشاريع القرارات المدرجة للنظر باتخاذ ما هو مناسب، كما تلقت أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عددا من الموضوعات المطلوب عرضها بشكل مباشر على اجتماع اليوم، وهي متضمنة في وثيقة مستقلة معروضة للمناقشة واتخاذ ما هو مناسب.