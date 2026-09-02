ارتفاع حصيلة ضحايا إيبولا في الكونغو إلى أكثر من 3000 شخص

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، أن هناك أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم في البلاد بسبب الإصابة بفيروس الإيبولا، وذلك منذ الإعلان الرسمي عن تفشي المرض في منتصف مايو الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الدولة الواقعة بوسط أفريقيا 6186 حالة، لقي 3007 منهم حتفهم.

ويتلقى حاليا نحو 830 شخصا العلاج، أو يخضعون للعزل، بينما تم اعتبار 1409 مرضى، متعافين.

وتستقر نسبة الوفيات عند 48.6%، وهو ما يعني أن ما يقرب من نصف المرضى يلقون حتفهم. وتعد نسبة الوفيات مرتفعة بشكل خاص بين الأطفال الصغار.