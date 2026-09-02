محافظ الوادي الجديد تشارك في مؤتمر تحالف مدن طريق الحرير بتركيا

شاركت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، في فعاليات «المؤتمر السنوي لتحالف مدن طريق الحرير السياحي الدولي 2026»، المنعقد بمدينة إسطنبول التركية، وذلك ضمن جلسة افتتاحية بعنوان «إدارة الوجهات السياحية»، بمشاركة عدد من القيادات والمسؤولين والخبراء في مجالات السياحة والتنمية والترويج للمدن السياحية، من بينهم نوري أصلان، القائم بأعمال عمدة مدينة إسطنبول، وتشانغ هاو، نائب المدير العام لمجلس سياحة سانيا بالصين، وعدنان السويعر، رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي والسياحي بالأردن، وديفيد كمبيري، عمدة مالطا.

وخلال كلمتها، استعرضت المحافظ المقومات السياحية المتنوعة والفريدة التي تتمتع بها محافظة الوادي الجديد، مؤكدة أن المحافظة تستهدف بناء وجهة سياحية مستدامة تحافظ على هويتها وخصوصيتها.

وأشارت إلى تنوع المقومات السياحية بالمحافظة، بما يشمل السياحة الأثرية والثقافية والعلاجية والاستشفائية والبيئية، بما يتيح فرصًا واعدة لجعل السياحة محركًا للتنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.

وأكدت أن تطوير المقصد السياحي لا يقتصر على استثمار المقومات الطبيعية والأثرية، وإنما يتطلب تطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الاستثمار والتكنولوجيا، وتأهيل الكوادر البشرية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والتراثية باعتبارها ثروات للأجيال القادمة.

وأعربت عن تطلع المحافظة إلى المشاركة في بناء «طريق سياحي جديد للحرير» يربط بين الوجهات والشعوب والثقافات، ويدعم المجتمعات المحلية، ويحقق الرخاء المشترك، ويحافظ على المقومات السياحية للأجيال القادمة.

وفي ختام كلمتها، وجهت مجدي الدعوة إلى أعضاء التحالف لتنظيم النسخة المقبلة من المؤتمر في مصر، واستضافة المحافظة للفعاليات المصاحبة، تأكيدًا لرسالة المؤتمر في خدمة المدن الأعضاء وتعزيز الترويج السياحي لها.