تحدث الجنوب أفريقي موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن فلسفته في كرة القدم وأسلوبه في العمل، مؤكدًا أن شغفه باللعبة وحرصه على التطور المستمر يمثلان جزءًا أساسيًا من أفكاره التدريبية.

وقال موكوينا خلال برنامج «أوضة اللبس»: «أنا أعشق كرة القدم وهذه طريقتي في قيادة الفريق، وهدفي الاستمتاع بتلك اللعبة».

وأضاف: «عندما قدت تدريبات صنداونز كنا نطبق طرق لعب معينة، وفي هذا الوقت كان هذا الأسلوب مسيطرًا على كرة القدم».

وتابع المدير الفني لبيراميدز: «أذهب إلى البرازيل خلال فترة الراحة بين الموسمين، خاصة أن كرة القدم هناك تكون مستمرة، وفي البرازيل يعشقون كرة القدم، وفي وقت مباراة المنتخب لا يقومون بأي شيء سوى متابعة المباراة».

وتطرق موكوينا إلى أهمية التكيف في كرة القدم، مستشهدًا بالحرباء كنموذج يمكن الاستفادة منه، قائلًا: «الحرباء حيوان زاحف لكنه مميز في التعامل مع تغير البيئة حوله، ويمكن تطبيق ذلك في كرة القدم بالتعامل مع المنافسين في ظروف وملاعب مختلفة».

كما تحدث عن دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير عمل المدربين، موضحًا: «أدوات العلم الحديثة والذكاء الاصطناعي تسهل من عمل المدرب، ولكن ينقصها اللمسة الإنسانية».

واختتم موكوينا حديثه موضحًا أن قرارات المدرب لا تعتمد دائمًا على الأرقام والتقنيات، قائلًا: «أحيانًا لا أقوم بتغيير لاعب بين الشوطين حفاظًا عليه، حتى لو كانت الأدوات الإلكترونية تخبرني بضرورة إجراء التبديل».