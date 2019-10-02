نورمان ودليلة يتألقان في تصفيات 400 متر و400 متر حواجز بمونديال القوى

شق العداء الأمريكي مايكل نورمان ومواطنته دليلة محمد طريقهما أمس الثلاثاء، بنجاح ودون عناء كبير إلى الدور قبل النهائي لسباقي 400 متر رجال و400 متر حواجز سيدات على الترتيب ضمن فعاليات بطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.
وحل نورمان في المركز الثاني بقائمة المتأهلين للدور قبل النهائي مسجلا 00ر45 ثانية حيث تصدر المجموعة الرابعة في التصفيات.
وتصدر كيراني جيمس عداء جرينادا ، الفائز بلقب السباق في بطولة العالم 2011 وأولمبياد 2012 ، التصفيات اليوم مسجلا 94ر44 ثانية.
كما تأهل الأمريكي فريد كيرلي إلى الدور قبل النهائي مسجل 19ر45 ثانية علما بأنه يحتل المركز الثاني خلف نورمان في قائمة أفضل أرقام هذا السباق بالعام الحالي.
وفي المقابل ، عانى البريطاني ماتيو هودسون سميث حامل اللقب الأوروبي للسباق من الإصابة خلال مجموعته بالتصفيات وانسحب من السباق.
ويغيب عن هذا السباق في البطولة الحالية العداء الجنوب أفريقي وايد فان نيكريك صاحب الرقم القياسي العالمي للسباق وحامل اللقبين العالمي والأولمبي للسباق بسبب إصابته في الركبة.
وفي سباق 400 متر حواجز سيدات ، تصدرت الأمريكية سيدني ماكلوجلين التصفيات بزمن بلغ 45ر54 ثانية فيما تصدرت مواطنتها دليلة محمد المرشحة الأولى للفوز بلقب السباق المجموعة الثالثة بالتصفيات واحتلت المركز الثالث في قائمة المتأهلين للدور قبل النهائي مسجلة 87ر54 ثانية بفارق 15ر0 ثانية خلف النرويجية إيميلي إيويل لتي تصدرت المجموعة الرابعة بالتصفيات وحققت رقما قياسيا نرويجيا جديدا.
وتحمل دليلة محمد اللقب الأولمبي للسباق كما حسنت الرقم القياسي العالمي للسباق في الصيف مسجلة 20ر52 ثانية.