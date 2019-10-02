نورمان ودليلة يتألقان في تصفيات 400 متر و400 متر حواجز بمونديال القوى

شق العداء الأمريكي مايكل نورمان ومواطنته دليلة محمد طريقهما أمس الثلاثاء، بنجاح ودون عناء كبير إلى الدور قبل النهائي لسباقي 400 متر رجال و400 متر حواجز سيدات على الترتيب ضمن فعاليات بطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.