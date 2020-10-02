 غدا.. فون دير لاين تعقد مؤتمرا مع جونسون بشأن بريكست - بوابة الشروق
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غدا.. فون دير لاين تعقد مؤتمرا مع جونسون بشأن بريكست

بوريس جونسون
بوريس جونسون
بروكسل - د ب أ
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 6:19 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 6:19 م
تعقد رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مؤتمرا عبر الفيديو غدا السبت، فيما ينفد الوقت بشأن هدفهما المتمثل في التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(بريكست).

ومن المقرر أن "يقيم (الجانبان) المفاوضات ويناقشان الخطوات التالية"، وفقا لما ذكره متحدث باسم الحكومة البريطانية اليوم الجمعة.

كما أعلن المتحدث باسم فون دير لاين في بروكسل عن المحادثات عبر موقع تويتر.

ويصادف اليوم الجمعة أيضا نهاية الجولة التاسعة، والأخيرة في الوقت الحالي، من المفاوضات بشأن خطط اتفاق تجارة حرة واسع النطاق، وأيضا بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بالتعاون المستقبلي بين الجانبين.

وبدأت هذه المحادثات في نهاية يناير عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر منذ ذلك الحين.

وتنتهي الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام وستخرج بريطانيا من السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي. ويهدد عدم التوصل لاتفاق بحدوث اضطراب خطير للشركات وسلاسل الإمداد.

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