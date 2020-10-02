ديست: سينفذ الأكسجين من رئتي في كل مباراة من أجل ميسي

أبدى سيرجينو ديست لاعب برشلونة الجديد، إعجابه الشديد بقائد الفريق الكتالوني ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه الأفضل في العالم.

وقال ديست في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: " أعتقد أن ليو ميسي هو أفضل لاعب على الإطلاق، لذا أعتقد أنه سيكون من الرائع اللعب معه".

وأضاف الشاب الأمريكي: "سوف ينفذ الأكسجين في رئتي من أجل ميسي في كل مباراة".

وتابع: "كل ما أواجهه مذهل، إنه لشرف كبير أن أكون قادرًا على اللعب مع أفضل فريق في العالم، وأن الحلم أصبح حقيقة".

وواصل صاحب الـ19 عامًا: "أتيت إلى هنا لأحظى بفرصة اللعب مع أفضل اللاعبين في العالم، لذا فإن أول شيء أريد القيام به هو التحسن واللعب بشكل جيد ثم محاولة الفوز بكل شيء ".

برشلونة أعلن مساء أمس الخميس عن تعاقده مع الظهير الأيمن، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، بعقد يمتد لخمسة مواسم وبقيمة شرط جزائي 400 مليون يورو.

ويستعد الفريق الكتالوني لتقديم ديست لوسائل الإعلام اليوم الجمعة، بعدها سيخوض أول تدريب جماعي مع الفريق.