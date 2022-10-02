رئيس البرلمان اللبناني: العرض الأمريكي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل إيجابي

وصف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الذي اقترحته واشنطن بـ"الإيجابي".

وقال في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" بعد دقائق من مغادرة السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا، مكتبه، إن المسودة "تلبي مبدئيا المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير للاتفاق البحري على الحدود البرية".

وبعد لقائها بري، صرحت شيا بأن "الجو إيجابي جدا"، في حين كشف بري أن الاتفاق "مؤلف من 10 صفحات وباللغة الإنجليزية ويستلزم درسا"، مؤكدا أنه ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرسون مع مساعديهم "تحديد الملاحظات عليه إن وجدت"، على أن يتم بعدها التشاور بينهم "قبل تقديم الرد".

وأوضح إلياس أبو صعب نائب رئيس البرلمان، أن "الأجواء إيجابية أكثر من أي وقت مضى"، لافتا إلى أن لبنان سوف يطلب تعديلات "غير جوهرية" على النص المقترح.

ونقل بو صعب عن السفيرة الأمريكية التي سلمت النص، تأكيدها أنه غير نهائي، وبالتالي قابل للتعديل.