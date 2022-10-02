زيلينسكي يعلن السيطرة الكاملة على بلدة ليمان

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في أعقاب انسحاب القوات الروسية من بلدة "ليمان" شرق أوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن السيطرة الكاملة على البلدة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وقال الرئيس في مقطع فيديو، استمر حوالي عشر ثوان اليوم الأحد إنه "اعتبارا من بعد ظهر اليوم، تم تطهير المدينة بالكامل".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف قد أعلن عن الانسحاب أمس السبت، مشيرا إلى خطورة التطويق كسبب لتلك الخطوة.

وتحدثت السلطات الأوكرانية سابقا عن حصار حوالي خمسة آلاف جندي روسي. ولم يتضح بعد عدد الجنود الذين قتلوا أو أسروا.

ويفتح سقوط البلدة الطريق أمام القوات الأوكرانية للتوجه نحو كريمينا وسفاتوف. وتقع كلتا البلدتين في منطقة "لوهانسك" وتعتبران من محاور النقل المهمة، لاسيما سفاتوف.

يذكر أنه في بداية الصيف، أعلن الجيش الروسي عن "تحرير" منطقة لوهانسك.