تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأحد، حيث تبسط وحدات من الجيش الروسي، السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية، فيما تقاوم كييف بدعم غربي، في محاولة لاستعادة المدن الأوكرانية من قبضة الجيش الروسي.

وفي آخر التطورات الميدانية، قالت قناة "العربية" إن القوات الروسية تتمركز في لوجانسك بعد انسحابها من ليمان في دونيتسك، مشيرة إلى قصف المقاتلات الجوية الروسية مواقع للجيش الأوكراني في ليمان.

وأضافت أن روسيا تؤكد أن انسحابها من ليمان تكتيكي ويهدف لإعادة تمركز القوات، وسط أنباء عن تغييرات في القيادة العسكرية الروسية في الشرق الأوكراني.

يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن مدينة ليمان أصبحت خالية تماما من الجنود الروس.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مئات العسكريين الأوكرانيين تم القضاء عليهم، بالإضافة إلى تدمير عشرات الدبابات والآليات العسكرية، خلال اليوم الماضي.

وأضافت أنّ أكثر 100 جندي أوكراني تم القضاء عليهم خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير 12 آلية عسكرية بضربات صاروخية على مناطق تمركز اللواءين الآليين 92 و14 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركيف.

وفي اتجاه كراسنوليمانسكي بالقرب من دونيتسك، شن الطيران الحربي الروسي غارات كبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح تجاوزت 200 عسكري، و320 جريحا، بالإضافة إلى تدمير 10 دبابات و25 عربة قتال مشاة.

وأحبطت القوات الروسية هجوما عنيفا شنته القوات الأوكرانية في منطقة خيرسون، وتمكنت من تدمير 31 دبابة و78 وحدة من المعدات الخاصة والقضاء على أكثر من 240 جنديا أوكرانيا.

وفي اتجاه نيكولاييف-كريفي روج، دمرت القوات الروسية 43 دبابة أوكرانية و89 وحدة من المعدات العسكرية الأخرى وتمكنت من القضاء على أكثر من 400 جندي أوكراني.

فيما قال بيان لوزارة الدفاع البريطانية، إن انسحاب القوت الروسية من ليمان بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا يمثل نكسة سياسية كبيرة، وأدى إلى موجة أخرى من الانتقادات العلنية للقيادة العسكرية الروسية.

وأضاف البيان: "في 1 أكتوبر 2022، انسحبت القوات الروسية في مدينة ليمان في دونيتسك في مواجهة التقدم الأوكراني".

وذكر أنه "من الناحية العملياتية، تعتبر ليمان مهمة لأنها تشرف على تقاطع طرق رئيسي فوق نهر سيفرسكي دونيتس، والذي تحاول روسيا تعزيز دفاعاتها وراءه".

وأكد أن "انسحاب روسيا من ليمان يمثل أيضًا نكسة سياسية كبيرة نظرًا لوقوعها في منطقة دونيتسك، وهي منطقة يفترض أن روسيا تهدف إلى السيطرة عليها وحاولت ضمها بشكل غير قانوني. وأدى إلى موجة أخرى من الانتقادات العلنية للقيادة العسكرية الروسية من قبل كبار المسؤولين".

ورجح البيان أن تؤدي المزيد من الخسائر في الأراضي إلى تصاعد هذا النقد العلني وزيادة الضغط على كبار القادة.

بدوره، رحب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بسيطرة أوكرانيا على معقل ليمان الرئيسي من روسيا في شرق أوكرانيا، وقال إنه نجاح مشجع في ساحة المعركة من شأنه أن يخلق معضلات جديدة للجيش الروسي.

وأضاف: "ليمان تقع عبر خطوط الإمداد التي تستخدمها روسيا لإمداد قوّاتها في الجنوب والغرب بالعتاد، ومن دون هذا الممر ستواجه روسيا معضلة كبيرة للتقدم".