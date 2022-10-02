بوتين يحيل إلى الدوما مشاريع قوانين بضم 4 مناطق جديدة إلى روسيا

أحال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، 4 مشاريع قوانين دستورية اتحادية إلى مجلس الدوما بشأن ضم 4 مناطق أوكرانية إلى بلاده.



وكانت المحكمة الدستورية الروسية أقرت في وقت سابق اليوم بتوافق المعاهدات الخاصة بالأراضي الجديدة مع القانون الأساسي للبلاد، وسينظر مجلس الدوما في مسودة قوانين دستورية حول انضمام "دونيتسك" و"لوجانسك" و"خيرسون" و"زابوروجيا" إلى روسيا في جلسة عامة غدا الاثنين.



وسيحضر رئيس اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان) أندريه كليشاس، ورئيس لجنة مجلس الدوما بشأن بناء الدولة، بافيل كراشينينيكوف، كممثلين رسميين للرئيس الروسي أثناء نظر الوثائق من قبل مجلس الاتحاد.



تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.



وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 30 سبتمبر 2022، في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي: "لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا" بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة، والتي قال أمينها العام إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثله المجتمع الدولي".