وزير الصحة: إعلان مصر خالية من فيروس سي رسميا خلال أيام قليلة

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنجازات الدولة المصرية، خلال الـ9 سنوات الماضية في قطاع الصحة.

وقال خلال كلمته بجلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد، إنه سيتم الإعلان عن خلو مصر من فيروس سي رسميًا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أن الإعلان سيكون خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، معقبًا: «سيسلم الشهادة للرئيس السيسي، وهي قصة نجاح للقيادة السياسية».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، يشهد فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع.

ويختتم مؤتمر «حكاية وطن» جلساته اليوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي بعد عرض الجلسات الهامة التي استعرضت إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.

ويشهد اليوم الختامي للمؤتمر جلسة حول السياسة الخارجية للدولة المصرية والأمن القومي، بحضور الوزراء، سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، بهدف مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.