استهداف دورية روسية أذربيجانية مشتركة في ناجورنو كاراباخ دون وقوع إصابات



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قوات حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ، سجلت انتهاكا واحدا لوقف إطلاق النار، حيث أطلق شخص مجهول النار على دورية روسية أذربيجانية مشتركة، ولم تقع إصابات، ولا يزال التحقيق في الحادث جاريا.

وجاء في بيان الوزارة: "تم تسجيل انتهاك واحد لنظام وقف إطلاق النار، في مدينة ستيباناكيرت (خانكيندي)، أطلق شخص مجهول النار على دورية روسية أذربيجانية مشتركة بسلاح قناص، ولم تقع إصابات، وقيادة وحدة حفظ السلام الروسية، إلى جانب ممثلي الجانب الأذربيجاني و ناجورنو كارباخ، يجرون تحقيقا في هذه الحادثة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن روسيا تعمل مع أذربيجان والشركاء من أجل استقرار الوضع في ناجورنو كارباخ.

وشنت أذربيجان في 19 سبتمبر الجاري، عملية عسكرية في ناجورنو كارباخ، ووصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، لاستعادة النظام الدستوري.

وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم ناجورنو كارباخ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية. وكان من بين شروط الهدنة، نزع سلاح التشكيلات الأرمينية.