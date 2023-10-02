 قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات تطال 12 فلسطينيا في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات تطال 12 فلسطينيا في الضفة الغربية

وكالة قنا
نشر في: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 5:49 م | آخر تحديث: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 5:49 م

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات واسعة، طالت 12 فلسطينيا، من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، واعتقلت من خلالها فلسطينيين اثنين، كما اعتقلت ثلاثة آخرين من جنين، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي رام الله والبيرة، اعتقلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين، فيما جرى اعتقال ثلاثة آخرين من القدس، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يصحبها اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على الشبان الفلسطينيين.


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