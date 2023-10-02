وزير الخارجية: الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني يمثل دورا مصريا تقليديا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني يمثل دورا مصريا تقليديا.



جاء ذلك خلال جلسة «السياسة الخارجية والأمن القومي»، وذلك في إطار مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع.



وأضاف أن مصر دفعت نحو تسوية الأزمة وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



ولفت إلى العمل على إقناع طرفي الصراع بأهمية التوصل إلى حل للأزمة القائمة منذ 70 عاما، مؤكدا أن مصر مستمرة في جهودها من أجل التهدئة واحتواء الأزمات التي تنشأ.



ونوه بأن استمرار العجز عن الحل ليس عجزا مصريا لكن عجز المجتمع الدولي في الوصول لحل عادل لهذه القضية.



ويختتم مؤتمر «حكاية وطن» جلساته اليوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي بعد عرض الجلسات الهامة التي استعرضت إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.