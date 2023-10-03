الاتحاد الإنجليزي يغرم ليفربول بعد أحداث مباراة توتنهام

كشف تقرير صحفي أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فرض عقوبة على ليفربول، بسبب أحداث مباراة توتنهام، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول تلقى الهزيمة أمام توتنهام 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة شهدت طرد ثنائي الريدز كورتيس جونز وديوجو جوتا، إلى جانب إلغاء هدف للفريق الأحمر، أقرت لجنة الحكام بصحته.

ووفقًا لشبكة «ليفربول إيكو» البريطانية، قرر الاتحاد الإنجليزي من خلال لجنة الانضباط، فرض غرامة مالية على ليفربول قدرها 25 ألف جنيه إسترليني لسوء السلوك.

وأوضح التقرير، أن تلك الغرامة تأتي بعد حصول لاعبي ليفربول على 8 بطاقات، ما بين إنذارات وطرد.

وأشار التقرير، إلى أن هذه العقوبة تلقائية في لوائح الاتحاد الإنجليزي، ولن يصدر أي بيان رسمي بهذا القرار.