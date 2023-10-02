الملك فيليب السادس يدعو لمحاولة تشكيل حكومة إسبانية جديدة

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دعا ملك إسبانيا فيليب السادس رؤساء أحزاب الأقلية، اليوم الإثنين، لإطلاق جولة جديدة من المشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة بعدما لم تسفر الانتخابات التي أجريت في يوليو عن نتيجة واضحة.

ومن المقرر غدا الثلاثاء إجراء محادثات مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز رئيس حزب العمال الاشتراكي، وهو حاليا رئيس الوزراء المؤقت، وألبرتو نونيز فيخو رئيس حزب الشعب المحافظ المعارض الذي تصدر الانتخابات.

ومن المتوقع أن يطلب فيليب من سانشيز محاولة تشكيل حكومة جديدة بعدما صوت البرلمان الأسبوع الماضي ضد محاولة فيخو لتشكيل ائتلاف أغلبية.

ولدى سانشيز فرصة حتى 27 نوفمبر لتشكيل ائتلاف فعال، ويجب بعده إجراء انتخابات جديدة في 14 يناير.

وبعيدا عن الجمود السياسي المحلي، ألقى الغموض السياسي بظلاله على رئاسة إسبانيا للاتحاد الأوروبي التي تنتهي في ديسمبر.