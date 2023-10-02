نائب رئيس الوزراء بسنغافورة يجتمع مع سفير قطر لتعزيز العلاقات بين البلدين

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اجتمع لورانس وونغ نائب رئيس الوزراء وزير المالية بجمهورية سنغافورة، مع سعود بن جاسم الجفيري سفير دولة قطر لدى سنغافورة.
جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.