جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 8 عسكريين بينهم ضباط خلال المعارك جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط وإصابة 7 آخرين، خلال المعارك الدائرة جنوبي لبنان.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا عسكريا أكد من خلاله مقتل 8 عسكريين، من بينهم ضباط واحد برتبة رائد واثنان آخران برتبة نقيب وإصابة 7 آخرين بعضهم إصابته خطرة خلال المعارك الدائرة جنوبي لبنان.

وفي السياق ذاته، أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، قيام عناصره بتفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية، في بلدة يارون جنوبي لبنان، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وقال "حزب الله" اللبناني في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، وبينما كانت قوة للعدو الإسرائيلي تُحاول الإلتفاف على بلدة يارون من جهة الحرش، باغتها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (02:00) من بعد ظهر يوم الأربعاء، بتفجيرعبوة خاصة وأوقعوا جميع أفراد القوة بين قتيلٍ وجريح".