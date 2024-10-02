الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق 40 صاروخا من لبنان على مدينة صفد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه «رصد إطلاق نحو 40 صاروخا من لبنان باتجاه مدينة صفد»، مشيرًا إلى اعتراض بعضها وسقوط الآخر».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء: «إثر التحذيرات من تسلل طائرات معادية والتي تم تفعيلها في منطقة الجليل الغربي عند الساعة 12:09 - 12:12، تم اعتراض عدة أهداف جوية مشبوهة قادمة من الأراضي اللبنانية».

وأشار إلى «رصد نحو 40 صاروخًا أُطلقوا من الأراضي اللبنانية بمنطقة الجليل الأعلى»، وذلك تعليقًا على دوي صفارات الإنذار الساعة الواحدة ظهرًا (بالتوقيت المحلي).

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، قصف مجموعة من بلدات شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «عناصره قصفوا الساعة 10:10 (بالتوقيت المحلي)، مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بِصلية صاروخية كبيرة».

وأشار إلى أن «القصف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين».