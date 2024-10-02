محافظ أسوان: تدخل سريع لحل مشكلة الصرف بمنطقة الناصرية

كلف اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المسئولين بشركة مياه الشر والصرف الصحي، بسرعة التدخل لشفط كميات المياه الناتجة عن حدوث طفح مفاجئ بأحد شوارع منطقة الناصرية، فضلا عن استكمال المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس عبد الصبور الراوي، رئيس فرع الشركة، أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يتم التفاعل السريع مع أية شكاوى للمواطنين بمختلف المدن والمراكز، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات لشفط كميات المياه الناتجة عن الطفح بمنطقة الناصرية، وتم بالتوازى تطهير الشبكة، والمرور على تنفيذ ذلك من خلال المهندس محمد على رئيس قطاع الصرف بالشركة، ومحمد مندور مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وفى نفس السياق قام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات برفقه رئيس الشركة ومدير المتابعة الميدانية بالمرور على مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، بشارع كسر الحجر لمتابعة الأعمال الجارية به للانتهاء منه وفقا للتوقيتات المحددة له، حتى يتسنى انتظام تشغيل مياه الشرب بشكل مستمر، والقضاء على الانقطاع المتكرر لها في العديد من المناطق السكنية والتقاطعات الفرعية بطول مسار الخط الذى يصل إلى 2 كم، والممتد من المحكمة حتى السيل الجديد.