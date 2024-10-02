إغلاق طريق رئيسي في الجليل بعد اندلاع حريق نتيجة سقوط صواريخ من لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح الأربعاء بدوي صفارات الإنذار في منطقة يارون في الجليل الأعلى، وذلك نتيجة سقوط صواريخ من لبنان.

وأشار موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، إلى إغلاق الطريق السريع 1 من تقاطع اللطرون شرقا، أمام حركة المرور، بسبب اندلاع حريق في المنطقة.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حزب الله أطلق منذ الصباح الباكر، نحو 100 صاروخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل فيما يقرب من 20 دفعة منفصلة.

ونقل الإعلام العبري عن جيش الاحتلال قوله إن «حزب الله أطلق في هذه الهجمات، نحو 20 صاروخا باتجاه منطقة حيفا والجليل الغربي، وسقطت في مناطق غير مأهولة بالسكان».

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، ما أدى إلى إصابة أربعة منازل في المطلة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الهجوم الأخير.